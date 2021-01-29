وزير سوداني: الحدود مع إثيوبيا غير متنازع عليها

قال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، إن الحدود مع إثيوبيا غير متنازع عليها على الإطلاق وإنما زعمت إثيوبيا ذلك، وذلك بعد عودة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي والوفد المرافق له إلى السودان اليوم، بعد زيارة رسمية لجمهوريتي جنوب أفريقيا وكينيا، استغرقت 3 أيام رافقه خلالها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين.

وقال قمر الدين، في تصريح صحفي، إن الزيارة كانت بغرض عرض الأوضاع في السودان خاصة مسألة الحدود مع إثيوبيا ووجهة نظر السودان فيما يختص بالسد الإثيوبي، مؤكدا أن رامافوزا سيسلم الملف إلى الرئيس القادم للاتحاد الافريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي.

ووصف قمر الدين، الزيارة بأنها كانت جيدة قدم خلالها عضو مجلس السيادة والوفد المرافق له وجهة نظر السودان بأن تكون هناك اتفاقية قبل الملء الثاني للسد الإثيوبي، مشيرا إلى أن السودان يسعى للحل السلمي فيما يخص الحدود مع إثيوبيا، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تتهم فيها إثيوبيا السودان بالدخول في اراضيها وان الخرائط والوثائق تؤكد أن الحدود تم ترسيمها منذ 1902 باعتراف إثيوبيا نفسها.

وأوضح وزير الخارجية السوداني، أن زيارة «التعايشي» الأولى كانت لجنوب أفريقيا، والتقى خلالها برئيس جمهورية جنوب أفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي سيريل رامافوزا، الذي عمل في الملف طوال هذا العام، مضيفا أن الزيارتين تطرقتا لما يدور على الجبهة الشرقية ووجهة نظر السودان فيما يختص بالحدود ومفاوضات السد الإثيوبي، التي يأمل السودان في الوصول إلى اتفاق حولها يرضى جميع الأطراف.

وشدد وزير الخارجية المكلف على حرص حكومة السودان، على توضيح وجهة نظرها لكل الدول الأفريقية خلال القمة الأفريقية المقبلة في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» في الفترة ما بين 4 و8 فبراير المقبل.