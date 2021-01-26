وزير الخارجية: لن ننجرف لإطالة أمد مفاوضات السد الإثيوبي

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إنّ إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف السد الإثيوبي، أمر ضروري، متابعا: «من المؤسف أن تتصرف إثيوبيا تصرفات أحادية وتتعنت في ملف السد».

وأضاف شكري، خلال إلقاء بيان وزارة الخارجية أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أنّ وزارة الخارجية المصرية نجحت في فرض ملف سد النهضة على المجتمع العالمي، للدرجة التي دفعت مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة في يونيو 2020، متابعا: «هذا الأمر حدث لأول مرة في العالم، وهو أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجرى مائي».

وأكد وزير الخارجية، أنّ مصر لن نقبل الانجراف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر، أو فرض سياسة الأمر الواقع، وتعمل في كل الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه وتتعاون مع الجميع.

وأوضح أنّ مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي، في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أنّ مصر تشارك في الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، لكنها تواجه تعنتا، متابعا: «أعلنها صريحة، لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية».