الجمهوريون يتوعدون طهران: سنرد بقوة على أي استفزازات إيرانية

حذر السناتور الأمريكي الجمهوري، رئيس اللجنة القضائية، ليندسي جراهام، طهران من الحسابات الخاطئة، متوعدا برد غاشم وساحق على أي استفزازات إيرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ومع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والتي توافق 3 يناير، تزايدت التهديدات المتبادلة بين الجانبين.

وقال «جراهام»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه يجب على الإيرانيين ألا يعتقدوا أن السياسة الداخلية لواشنطن صرفتها عن مراقبة تحركات طهران، مضيفا أنه إذا لزم الأمر سترد الولايات المتحدة على الاستفزازات الإيرانية بقوة ساحقة.

وجاءت التصريحات الأمريكية، بعد تصريحات مسؤول أمريكي، أن بلاده شهدت مؤشرات متزايدة على أن طهران قد تخطط لشن هجوم على القوات أو المصالح الأمريكية في منطقة «الشرق الأوسط».

وفي وقت سابق، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، بالانتقام من منفذي ومصدري أوامر اغتيال «سليماني»، فيما أشار الرئيس الإيراني، إلى أن طهران وشعوب المنطقة ستنتقم في الوقت المناسب لمقتل قائد «فيلق القدس».

وحذّر قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قآني، في وقت سابق اليوم، واشنطن من أن عملا انتقاميا لدماء «سليماني»، قد ينطلق من داخل الأراضي الأمريكية.

من جانبه، قال رئيس هيئة «الحشد الشعبي» في العراق، فالح الفياض، إن بلاده مدينة لـ«سليماني» لما قدمه في عمليات التحرير ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، على حد قوله.

وقتل «سليماني» في 3 يناير من العام الماضي، في ضربة أمريكية بطائرات بدون طيار«درون»، قرب مطار بغداد،، وأسفرت الضربة الأمريكية، كذلك عن مقتل القيادي في «الحشد الشعبي» العراقي، «أبو مهدي المهندس».

وكانت واشنطن اتهمت «سليماني»، بأنه العقل المدبر لهجمات على قوات أمريكية بالمنطقة شنتها فصائل مسلحة متحالفة مع طهران، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية.