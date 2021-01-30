محمد صبحي ينعي المخرج المسرحي فهمي الخولي: وداعا زميل الدراسة

نعى الفنان محمد صبحي عبر حسابه على موقع التواصل «فيسبوك»، المخرج والفنان فهمي الخولي، والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة بعد معاناة مع مرض الشيخوخة.

وكتب صبحي: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الأسى والحزن أنعي المخرج فهمي الخولي صديق العمر وزميل الدراسة.. ادعو الله لك بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك الصبر والسلوان».

وأعلن منذ ساعات قليلة الكاتب شعبان يوسف وفاة الممثل والمخرج فهمي الخولي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فكتب: «وكان تسليمه عليّ وداعا.. الصديق الغالي والحبيب المخرج الكبير فهمي الخولي مع السلامة مع السلامة».

فهمى الخولى حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971مع مرتبة الشرف، وكانت آخر أعمال الراحل فهمي الخولي كممثل كان مسلسل «الضاهر» مع محمد فؤاد والذي عرض عام 2019

اما بالنسبة للإخراج فكانت آخر أعماله مسرحية «باب الفتوح» مع يوسف شعبان ومحمد رياض، حيث شهد العرض عودة الفنان يوسف شعبان للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب 18عاما.

وتولى الخولي خلال مشواره الفني إدارة فرقة المسرح الحديث ومسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة الى مشاركته ضمن مجموعة العمل المؤسسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وأخرج ما يقرب من 103 عروض لمسارح الدولة، والقطاع الخاص ومسرح التلفزيون المصري، وهيئة قصور الثقافة والمسرح الجامعي، منهم «أول المشوار، سالومي، قديمة العب غيرها، نقول إيه وباب الفتوح»، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، والتي جاء من أبرزها جائزة الدولة التشجيعية.

كما حصل الراحل على عدد من الجوائز منها جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2010 ، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من المملكة الأردنية عام 2002 ونوط الامتياز من الطبقة الأولى في العلوم والفنون عام 1995.