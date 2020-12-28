إصابة شقيق محمد صبحي بفيروس كورونا

أعلن الفنان مجدي صبحي، شقيق النجم محمد صبحي، إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

وكتب «مجدي» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «عندي كورونا أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي صاحب الإنسانيات العظيم ووقوفه معي في هذه الأزمنة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي».

ووجه «مجدي» الشكر لنقابة المهن التمثيلية وأعضائها قائلاً: «أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر علي مجهودها الخارق معي، وأشكرنقيبي أشرف زكي على موقفه المشرف معي، أشكر مجلس النقابة، أشكر مدير مستشفي العجوز طارق علي مجهوده الرائع، الدعاء لي من فضلكم»

وتوالت التعليقات من الجمهور ونجوم الفن والمسرح، على منشور شقيق الفنان محمد صبحي، حيث علق الفنان يوسف إسماعيل عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، قائلًا«ألف سلامة عليك يا صديقي وربنا يتمم شفاؤك على خير إن شاء الله»، فيما كتب آخر «ألف سلامة ليك ياغالى صادق الدعاء بتمام الشفاء والعافي»، ودون أحد المتابعين: «ألف سلامة عليك، ربنا يشفيك ويعافيك ويطمنا عليك إن شاء الله».

وكان آخر ظهور للفنان مجدي صبحي خلال احتفالية «50 سنة فن»، حيث كرمه شقيقيه الفنان محمد صبحي الذي تحدث عنه قائلاً: «أكرمه لأنه فنان وحقق نجاحًا بعيدًا عن أعمالي في البداية وهذا كان شرطي وبعد نجاحه التحق بفرقتي وقدم معي الكثير من الأعمال الناجحة منها يوميات ونيس وفارس بلا جواد وأنا وهؤلاء، ورجل غني فقير جدًا ومسرحيات كارمن وماما أمريكا».

وزادت عدد حالات كورونا خلال الفترة الماضية بين الفنانين، كان آخرهم: الفنانة يسرا، وأبو، والمنتج جمال العدل، والمخرج إيناس الدغيدي، ودانا حمدان، وشريف رمزي، إضافة إلى عدد آخر من نجوم الفن، الذين يخضعون للعزل المنزلي لمدة 14 يوماً، حتي تتحول نتيجة المسحة الخاصة بهم إلى سلبية، ويعودوا لمزوالة نشاطهم الفني مرة أخرى.