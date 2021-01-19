هادي خفاجة يتحدث عن محمد صبحي: «تكفل بمصاريف علاج والدي »

تحدث الفنان هادي خفاجة عن الفنان محمد صبحي، من خلال كلمات مؤثرة توضح مدي العلاقة بينهما.

وكتب «خفاجة» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «عندما نظرت في عينيك يا والدي وتاج راسي.. افتكرت حضرتك وانت بتتصل بيا بسبب مرض والدي.. وعدم قدرتي المالية على سداد فاتورة المستشفى».

وأضاف: «حضرتك بتقولي تعالى عاوزك ضروري جدا.. ولما اتشرفت بمقابلتك.. اتفاجئت بظرف مقفول.. يتكفل بنسبه كبيرة من مصاريف علاج والدي.. معرفتش أقولك إيه.. لما ربنا أراد أحضر التكريم من حضرتك مكنش قدامي غير فعلا أبوس إيدك قدام الدنيا».

وتابع: «مش تطبيل ده اسمه حق الله وحق حضرتك يا أعظم وأنبل إنسان في الدنيا.. ربنا يخليك لينا ويجعلك عون لينا فنيا وإنسانيا.. بحبك وبحترمك».

تفاصيل مرض والد هادي خفاجة

كان الفنان شادي خفاجة، قد ناشد المسؤولين للتدخل لإنقاذ والده منذ شهور، عبر حسابه على «فيس بوك»: «أنا مش عاوز أبويا يموت، أرجوكم ساعدوني، امبارح أبويا بدأ يخرف ويفقد الوعي وبدأ يدخل في غيبوبة، كلمت الدكتور الجراح بتاعه بقوله أبويا بيموت، رد عليا يقولي أعمله ايه، الدكتور الجراح اللي عمل عملية ملوثة بيقول على العيان بتاعه اعمله ايه!؟، أنا أبويا بيروح مني بسبب أخطاء الأطباء».

تطورات الحالة الصحية لوالده

وأكد هادي خفاجة، أن حالة والده الصحية كانت قد تدهورت بسبب التلوث الذي تعرض له عقب خضوعه لعملية جراحية، مما أدي إلى دخوله العناية المركزة، ووجه هادي الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد استجابته للاستغاثة وتدخله لنقل والده لمستشفى خاصة لتلقي العلاج، قائلا: «الدكتور أشرف زكي الأب الروحي لكل الممثلين وأتوجه بالشكر له.. وكمان لمدير معهد ناصر ونائبه الذين كانوا في استقبالنا فور وصول والدي».