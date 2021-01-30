تفاصيل المساعدات الطبية التي قدمتها مصر للبنان: أدوية وألبان

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل المساعدات التي قدمتها وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد للأشقاء في لبنان وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مشددًا على أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار دعم الأشقاء في لبنان خلال جائحة كورونا والذي بدأ منذ انفجار مرفأ بيروت وفتح الجسر الجوي بين البلدين والذي وصلت من خلاله الكثير من المساعدات للدولة الشقيقة خلال الأزمة وذلك من أجل مساندة لبنان خلال هذا الوقت العصيب الذي يواجه فيه العالم فيروس كورونا.

وكشف «مجاهد» تفاصيل المساعدات التي تم توجيهها بواسطة 3 طائرات عسكرية تابعة للقوات المسلحة المصرية كما يلي:

-طائرة تحتوي على شحنة بها 15 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والمستلزمات الوقائية والماسكات الطبية والجوانتيات ونظارات الحماية.

-أدوية برتوكول علاج فيروس كورونا من أجل دعم القطاع الصحي بدولة لبنان.

-16 طنا من ألبان الأطفال نظرًا لمعاناة السوق اللبناني من أزمة في ألبان الأطفال.

-قامت وزيرة الصحة بتوصيل شحنة من أمين عام جامعة الدول العربية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب تحتوي على أجهزة طبية بمختلف أنواعها واجهزة تنفس صناعي ومونتروز وأجهزة قياس أكسجين وأسرة رعاية مركزة بقيمة 500 ألف دولار من الجامعة العربية لدعم الأنظمة الصحية والشعب الشقيق في لبنان.

-زارت الوزيرة المركز الطبي المصري بلبنان وقابلت الأطقم الطبية المصرية هناك وقدمت لهم الشكر على ما يبذلوه للأشقاء في لبنان.