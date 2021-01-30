حورية فرغلي تنتظر نتيجة مسحة كورونا قبل السفر لإجراء العملية الجراحية

علمت «الوطن»، من مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلي، أنها أجرت مسحة كورونا استعداد للسفر غدا الأحد، إلى أمريكا لإجراء العملية الجراحية في أنفها يوم 2 فبراير.

وأضاف المصدر أن الفنانة هذه المرة تعيش حالة توتر وقلق شديدين خوفا من العملية الجراحية والتي تعتبر الفرصة الأخيرة لها بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية لمعالجة أنفها.

وأكد المصدر أن الصورة المتداولة للفنانة حورية فرغلي، خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا، ليست حديثة، ولكنها تم التقاطها منذ عامين أثناء إجراء «حورية» عملية بأنفها حيث خضعت قبل عمليتها المقرر إجرائها أول فبراير، إلى عدد من العمليات التجميلية التي باءت بالفشل.

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي عاشت فترة من الوحدة بعد ابتعادها عن الوسط الفني والظهور الإعلامي بسبب إجرائها عملية جراحية خاطئة منذ أكثر من عامين مما جعل الجمهور يتنمر على شكلها، ما سبب لها حالة من الاكتئاب وفضلت الابتعاد عن الأضواء لحين إجراء العملية الجديدة.

ورغم ابتعاد حورية فرغلي عن الساحة الفنية إلا أن أدوارها كانت حاضرة دائما خاصة مسلسل «ساحرة الجنوب»، والذي جسدت من خلاله دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، مما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التي تعيش فيها.

وشارك في بطولة مسلسل ساحرة الجنوب كل من صلاح عبدالله، سوسن بدر، مها ابو عوف، ياسر جلال.

والمسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.

وحقق المسلسل وقت عرضه أعلى نسبة مشاهدة ومازال حتي الان متصدرا حتي نسب كبير في نسب المشاهدة على يوتيوب.

كما كان لدورها في الأجزاء الأولى من مسلسل «حكايات بنات»، صدى كبيرا، ومازال يحظى حتى الآن على إعجاب الفتيات بسبب مناقشة المسلسل للعديد من المشاكل التي تخص الفتاة من حيث الحياة العملية والاجتماعية والعاطفية.