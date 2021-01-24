حورية فرغلي: أستعد للسفر خلال أيام دعواتكم

أعلنت الفنانه حوريه فرغلي إستعدادها للسفر خلال أيام لأمريكا لإجراء العمليه الجراحية في الأنف.

وقالت الفنانة حورية فرغلي لـ«الوطن»، لقد حصلت علي تأشيرة الذهاب لأمريكا منذ أيام وإنتظرت حتي تواصل معي الطبيب الذي سيقوم بإجراء العمليه وبالفعل حدد لي موعد لإجراء العمليه أول فبراير وأطالب من الجميع الدعوات بالشفاء والعوده بالسلامة لأنني بالفعل أشعر بقلق شديد هذه الفتره.

وأضافت «حورية» أرجوا من كل من غمروني بمحبتهم هذه الفترة الدعوات الكثيرة التي أحتاجها بشده هذه الفترة.

وقد عانت الفنانة حورية فرغلي الفترة الماضية من حاله إكتئاب بسبب ابتعاد الجمهور والوسط الفني عنها بعد تغيير شكلها منذ تعرضها للإصابة بالانف نتيجة سقوطها من ظهر الحصان حيث أنها تعشق ركوب الخيل، وخضعت لعدد من العمليات الجراحيه التي لم تنجح مما جعلها تتعرض لكمية تنمر فضلت على أثرها الإختفاء والعزله بسببهم.

وكان أخر الأعمال التي قدمتها الفنانة حورية فرغلي قبل الإبتعاد عن الوسط الفني هو مسلسل «حكايات بنات»، مع صبا مبارك وريهام أيمن ودينا الشربيني، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي بأجزائه الثلاثة والذي حقق مشاهدات عاليه، خاصة لدي الفتيات بسبب تناوله مشاكل الفتيات فتره الجواز والخطوبة من خلال عدد من النماذج التي قدمها ابطال العمل .

كما حققت حورية نجاحا كبيرا بمسلسل «ساحرة الجنوب»، والذي جسدت فيه دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، نتج عنهم حدوث صراعات عديده بين اهل قريتها

وشارك حورية بطولة مسلسل ساحرة الجنوب، الفنان صلاح عبدالله، سوسن بدر، مها أبو عوف، ياسر جلال والمسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.وحقق المسلسل وقت عرضه أعلي نسبة مشاهدة .