حورية فرغلي: أسافر إلى أمريكا لإجراء جراحة لـ أنفي.. وجمهوري أنقذني

أعلنت الفنانة حورية فرغلي استعدادها للسفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة لإجراء جراحة بأنفها بمعرفة أحد الاستشاريين هناك.

وقالت حورية لـ «الوطن» إنها ستحصل علي تأشيرة السفر إلي أمريكا، غدا الأثنين، ولكنها تنتظر تحديد الاستشاري الأمريكي موعداً للعملية كي تحدد موعد سفرها علي إثرها، مضيفة أنها تدعو جمهورها بالدعاء بنجاح العملية.

وتابعت: «أتمني العودة مره أخري للفن وللجمهور الذي أحبني وشجعني ولكنني اريد العودة بشكل جيد لا يعرضني للتنمر كما حدث الفتره الماضيه، والحقيقة أنني تلقيت عدداً من العروض لأعمال فنية خلال الفترة الحالية، ولكني أرجأت كل شيء لحين إصلاح أنفي والوصول للشكل الذي يتقبلني فيه الجمهور، ولن أظهر ابدا في أي عمل إلا بعد نجاح العمليه الجراحية».

واختتمت حديثها قائلة: «مش عارفة أشكر الجميع ازاي علي مشاعرهم الجميلة التي حاوطتني طوال الفتره الماضيه في ظل تمكن الاكتئاب مني».

حورية فرغلي تتصدر التريند

وكانت الفنانه حوريه فرغلي تصدرت مؤخرا قائمة التريند وصفحات السوشيال ميديا بسبب تصريحاتها الصادمة، والتي لمست مشاعر الجمهور بعد إعلانها عن تعرضها للتنمر بسبب أنفها، والذي أجرت فيها عدد من العمليات لم تُكلل بالنجاح، ما دفعها للعزلة بعيداً عن الأضواء، وهو ما سبب لها حالة من الاكتئاب داخل منزلها.

ساحرة الجنوب

حورية فرغلي توجت ملكة جمال مصر عام 2002، ومن أبرز أعمالها مسلسلات « «ساحرة الجنوب» والذي جسدت خلاله دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، ما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التي تعيش فيها.

وشارك في بطولة «ساحرة الجنوب» كل من صلاح عبدالله، سوسن بدر، مها ابو عوف ،ياسر جلال تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.