القصة الكاملة لانتهاك رونالدو القيود بسبب صورة مع صديقته على عربة ثلج

صورة جديدة لنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي مع صديقته جيورجينا على عربة ثلج، أثارت أزمة وتسببت في خضوع رونالدو للتحقيق في إيطاليا، على خلفية الاشتباه في خرقه قيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد بعدما اصطحب صديقته، جيورجينا روديريجيز، وذهب معها إلى منتجع فخم للتزلج، من أجل الاحتفال بعيد ميلادها الـ27.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل»، عن مصادر أن رونالدو وصديقته قصدا منتجع «كورماير»، الذي يبعد 93 ميلا من مدينة تورين، بينما قالت صحيفة «كوريير ديلو سبورت»، إن رونالدو وصديقته نزلا بفندق يفترض أنه مغلق في الوقت الحالي، بسبب تفشي وباء كورونا.

وظهر رونالدو في المنتجع الذي سافر إليه في الوقت الذي تحظر السلطات الإيطالية السفر بين المدن، من أجل إبطاء انتشار الوباء في البلد الأوروبي الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم.

وفي سياق متصل تبرأ مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا بيرلو، بما حدث من رونالدو، مؤكدًا أنه لا علاقة له في حال انتهك نجم الفريق القيود المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا، بعدما أشارت الصحف إلى أن رونالدو خرقها بسفره مع صديقته إلى منتجع للتزلج، معتبرًا أن رونالدو كان في وقت إجازته في هذا اليوم ويمكنه فعل ما يريده في حياته الخاصة، معتبرًا أن جميع لاعبي كرة القدم في الدوري الإيطالي هم مواطنون أحرار خارج الملعب، وكل لاعب يتحمل مسؤوليته.

ووفقاً للقيود المتخذة في إيطاليا لمواجهة «كوفيد-19»، فإن رونالدو وصديقته غادرا تورينو ومنه إلى إقليم بييمونتي للتوجه إلى إقليم وادي أوستا المجاورة حيث تقع كورمايور، وقد يخضع كل منهما لغرامة قدرها 400 يورو، بسبب خرقهما الحظر المفروض في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام محلية إيطالية أن شرطة كارابينييري تحقق في تلك المزاعم.