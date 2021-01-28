جورجينا تضع رونالدو خلف القضبان.. ومن الحب ما «حبس»

يبدو أن الهداف التاريخي لكرة القدم كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي على استعداد لفعل أي شيء من أجل إرضَاء صديقته الحسناء الإسبانية جورجينا رودريجيز.

وأوردت تقارير صحفية أن القائد الأسطوري للمنتخب البرتغالي، بطل النسخة الأخيرة من بطولة الأمم الأوروبية يخضع للتحقيق في إيطاليا، بعد اتهام بخرق قيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن رونالدو اصطحب صديقته جورجينا إلى منتجع فخم للتزلج، احتفالا بعيد ميلادها السابع والعشرين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن رونالدو وصديقته قصدا منتجع كورماير الذي يبعد 93 ميلا من مدينة تورينو، وهو ما يعني أنه انتقل من منطقة بيدمونت إلى فالي دوستا، لأجل قضاء إجازة من يومين.

وكتبت صحيفة كوريير ديلو سبورت، أن أغلى لاعب في تاريخ يوفنتوس وصديقته نزلا بفندق يفترض أنه مغلق في الوقت الحالي، بسبب تفشي وباء كورونا.

حظر سفر

وفي هذه الأثناء تحظر السلطات الإيطالية السفر بين المدن، من أجل إبطاء انتشار الوباء في البلد الأوروبي الذي يعد من الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم.

والتقط رونالدو صورة له مع صديقته بينما يستقلان عربة ثلج، رغم وجود قرارات وقائية سارية في البلاد.

وقضت جورجينا عيد ميلادها السابق في نفس المنتجع، لكن رونالدو لم يكن معها حينئذ.

ولم يُغرم الهداف التاريخي لريال مدريد الاسباني وصديقته حتى الآن، لكن الفيديو الذي ظهرا فيه داخل المنتجع على وسائل التواصل الاجتماعي، أزيل على الفور.

وبحسب المصادر خضع رونالدو للتحقيق بعد عودته إلى تورينو.

ورجحت التقارير الصحفية أن تكون الغرامة التي يتوقع أن تفرض على رونالدو زهيدة ولن تكون باهظة.

وتوقعت التقارير أن يدفع رونالدو حوالي 400 يورو، على خلفية خرق القيود، وهو ما يمثل بالتقدير قيمة ما يجنيه اللاعب في 7 دقائق فقط.