الذهب يرتفع جنيهان.. وسعر الجرام عيار 21 يسجل 817 جنيها

شهدت أسعارالذهب اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأسعار أمس، إذ ارتفع عيار "24" بنحو جنيهان ليباع بـ 933 جنيه مقابل 931 أمس الجمعة، بينما سجّل عيار "21" ارتفاعا بنحو 2جنيه ليباع بـ 817 جنيها مقابل815 يوم أمس، كما سجّل الجرام عيار "18" ارتفاعا بنحو جنيهان ليباع بـ700 جنيه، مقابل 698 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 6538 جنيها بالسوق المحلي.

يذكر أن مع اغلاق البورصات العالمية والمالية أمس، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 4 جنيهات فى الجرام ، ووصل سعر الجرام عيار 24 الذهب البندقي والأعلى قيمة إلى 931 جنيهًا، مقابل 927 جنيهًا في المعاملات الصباحية.

وبهذا يستقر سعر المعدن النفيس خلال الـ 48 ساعة القادمة، وهما السبت والأحد بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، ليثبت عند نفس النقطة.

وتستعرض الوطن أسعار الذهب المعلنة صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24: 933.96 جنيه

عيار 22: 856.14 جنيه

عيار 21: 817.24 جنيه

عيار 18: 700.48 جنيه

عيار 14: 544.82 جنيه

عيار 12: 466.98 جنيه

عيار 9: 350.24 جنيه

أوقية الذهب: 29,046 جنيه

جنيه الذهب: 6,538 جنيه

كيلو الذهب: 933,964 جنيه