عاجل.. ارتفاع اسعار الذهب 7 جنيهات فى تعاملات منتصف النهار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 7 جنيهات في تعاملات منتصف النهار بأسواق المال، وسجل الذهب عيار 24 حوالي986 جنيها، مقابل 979 جنيها، فى تعاملات الصباح، فيما سجل الذهب عيار 21 حوالى 863 جنيها مقابل 856 جنيها في تعاملات الصباح، وسجل الذهب عيار 18 نحو739 جنيها مقابل 734 جنيها ، فى تعاملات الصباح وسجل الجنيه الذهب 6905 جنيها.

وكان رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أكد في وقت سابق أن استمرار المخاوف بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية، والموجة الثانية لفيروس "كورونا"، يعزز من استمرار زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال "عباسي" إن الاستثمار في الذهب حاليا مناسب لمن يبحثون عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل، وليس عن المضاربة.