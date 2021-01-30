«القاهرة» عن مصير 2760 مقبرة بعد إزالتها: ستنقل إلى «15 مايو»

كشف اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، أن محافظة القاهرة تشهد نقلة نوعية من خلال عدة مشروعات قومية وشبكة طرق على أعلى مستوى في كل أنحاء العاصمة لإحداث سيولة مرورية والقضاء على الزحام المروري وتشجيع الاستثمار وجذب السياحة، لافتا إلى أن أجهزة المحافظة ستزيل نحو 2760 مقبرة ونقلها إلى مقابر بديلة في 15 مايو بالتنسيق مع الأهالي، وذلك في إطار خطة تطوير أحياء المنطقة الجنوبية والارتقاء بها وجعلها على الخريطة السياحية ومنها السيدة عائشة ومصر القديمة والخليفة والبساتين؛ حيث جار التنسيق لربط محور الحضارات بمنطقة متحف الحضارات بالطريق الدائري في اتجاه المنيب وإلى طريق الأوتوستراد والاستكمال في اتجاه ميدان السيدة عائشة.

عدم المساس بالمواقع الأثرية

وأشار إلى عدم المساس بالمواقع الأثرية مثل مسجد المسبح وخلافه؛ وذلك في إطار تطوير ميدان السيدة عائشة، كما تشهد منطقة عين الصيرة والفسطاط أعمال تطوير غير مسبوقة بعد إزالة العشوائيات؛ ونقل سكانها إلى وحدات مجهزة بالأسمرات.

وأضاف عوض لـ«الوطن» أن كوبري السيدة عائشة جار حاليا دراسة إزالته لإقامة كوبري علوي وإزالة عدد من المقابر بتلك المنطقة؛ وذلك للحد من الحوادث التي يشهدها الكوبري وتلافي عيوبه وذلك في إطار خطة التطوير والمشروعات التي تشهدها القاهرة خلال السنوات الأخيرة.

تطوير مسار العائلة المقدسة

وأوضح أن العمل جار في تطوير مسار العائلة المقدسة بمصر القديمة ورفع كفاءة منطقة مجمع الأديان من الكنيسة المعلقة وجامع عمرو بن العاص وزيادة المساحة الخضراء بتلك المناطق واستعادة الوجه الحضاري لها لتكون عنصر جذب سياحي.

وأشار إلى أن القاهرة تشهد مشروعات وخدمات متعددة في كل المجالات، فمثلا يتم حاليا مراعاة كل الاشتراطات البيئية في مشروع Cairo Eye الجاري إقامته بحديقة المسلة أمام برج القاهرة للحفاظ على هوية منطقة الزمالك فضلا عن وضع دراسة مرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، مع توفير كل وسائل الأمان وأيضا الوصول إلى الموقع بوسائل متعددة مثل النقل النهري، وتخصيص ساحات انتظار للسيارات، لافتا إلى أنه تم التأكيد على إطلاق المشروع العام المقبل ويشمل خدمات ومرافق ومحلات ومطاعم ومنطقة ترفيه وقاعة متعددة الأغراض.