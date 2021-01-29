القاهرة: ندرس إزالة كوبري السيدة عائشة بسبب «العيوب الخطيرة»

قال مصدر بمحافظة القاهرة إنه جارٍ تطوير منطقة السيدة عائشة ومنها الميدان؛ حيث جار دراسة إزالة كوبري السيدة عائشة وإنشاء كوبري علوي بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن كوبرى السيدة عائشة معدني ويعاني من وجود ميل يؤدي إلى وقوع حوادث، وأنه تم إجراء إصلاحات وأعمال صيانة للكوبري منذ فترة حفاظا على أرواح المواطنين.

استمرار تطوير 3 مساجد بالسيدة عائشة

وأضاف المصدر أنه من المفترض قيام الكوبري الجديد بربط طريق صلاح سالم بطريق محور الحضارات ويمر من وسط المقابر مع إزالة عدد من المقابر بمسار الكوبري، وسيتم نقلها لأماكن بديلة، فضلا عن استكمال إزالة العقارات المحيطة للقلعة خلال أيام وتوفير وحدات سكنية مجهزة لنقل سكان منطقة عرب اليسار بمحيط القلعة؛ وكل ذلك يصب في إطار تطوير المنطقة وإحداث سيولة مرورية، فضلا عن استمرار أعمال تطوير مساجد السيدة عائشة والمسبح الأثري ومسجد الرفاعي بواسطة شركة المقاولين العرب.

وأشار إلى أنه تم إزالة العقارات الكائنة بجوار مسجد المسجد الأثري أسفل كوبري السيدة عائشة؛ ونقل ما يقرب من 112 أسرة وتسليمهم وحدات سكنية في الأسمرات، علاوة على تسليم أصحاب المحلات أماكن بديلة في سوق التونسي الجديد.

القاهرة تشهد نقلة نوعية

وأشار إلى أن أعمال التطوير مستمرة في مسار العائلة المقدسة في مصر القديمة بما يعود بالنفع على السياحة الدينية، من خلال الارتقاء بالمنطقة المحيطة بمجمع الأديان بمصر القديمة والمتحف القبطي والكنيسة المعلقة وكل الطرق المؤدية إليهم والاهتمام بالمسطحات الخضراء من أجل تحويل القاهرة القديمة إلى منطقة سياحية كبيرة، وهذا التطوير ملحوظ في منطقة الفسطاط في محيط متحف الحضارات وأيضا سور مجرى العيون ومنطقة المدابغ كلها تشهد أعمال تطوير غير مسبوقة ونقلة حضارية للعاصمة بعد نقل المدابغ والقضاء على العشوائيات ونقل السكان إلى مساكن آمنة ومجهزة، لافتا إلى أن كل ربوع المحافظة تشهد نقلة نوعية وأعمال تطوير في مختلف المجالات وخاصة المرافق والطرق والكباري للقضاء على الزحام المروري.