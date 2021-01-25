نائب محافظ القاهرة توجه بتطوير كورنيش المقطم واستغلاله سياحيا

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ببحث كيفية استغلال كورنيش المقطم الاستغلال الأمثل، والاستفادة قدر الإمكان من الموقع، أو استثماره سياحياً ليضفي مظهرًا راقيًا وجماليًا على المنطقة.

ذلك خلال جولة نائب المحافظ، بحضور اللواء طارق اليمني، رئيس حي المقطم، لمتابعة الأعمال الجارية والوقوف على مدى الانضباط بالشوارع والميادين، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدة وضع اللمسات الأخيرة لتشطيب المسجد والكنيسة في مجمع الأديان تمهيداً لافتتاحهما قريباً.

طريق يربط الاسمرات بالدائري

وأكدت نائب المحافظ، أن الجولة شملت زيارة حي الاسمرات ولقاء المهندس حسن الغندوررئيس حي الاسمرات، علاوة على تفقد موقع مشروع الطريق الجديد الذي يربط بين الاسمرات والطريق الدائري، واستمعت لشرح من المهندس المسؤول عن تنفيذ الأعمال بالمشروع للاطمئنان والوقوف على ماتم من أعمال، والتشديد على تذليل أى عقبات تحول دون استكمال أعمال التطوير الجاربة.

الرد على الشكاوى وإزالة أسبابها

وفى إطار الاهتمام بمتابعة منظومة العمل داخل المؤسسات والمقار الادارية لاحياء المنطقةالجنوبية، عقدت نائب المحافظ اجتماعًا داخل مقر حي المقطم، بمشاركة رئيس الحي مع جميع مديري الإدارات داخل الحي، وتم عرض المعوقات التي تواجههم خلال تأدية أعمالهم.

وأكدت «عبدالمنعم» على مناقشة الشكاوى الواردة للمنطقة الجنوبية من مجلس الوزراء والجهات الاخرى، مشددة على ضرورة الاهتمام بالرد على جميع الشكاوى الواردة والاستجابة بشكل فوري وعاجل، والتواصل مع الجهات المعنية بشأن السعى الجاد لحل وإزالة اسباب الشكوى و الرد عليها.

متابعة غلق السناتر

كما طالبت نائب المحافظ بضرورة تكثيف الحملات اليومية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق للمحال والمطاعم والكافيهات والأنشطة الأخرى، ومتابعة غلق السناتر التعليمية والالتزام بارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.