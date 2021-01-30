«الداخلية» تحصّل 657 ألفا و650 جنيها غرامة كمامة في يوم واحد

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 13272 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13153 شخصًا المقدرة بـ657 ألفًا و650 جنيهًا، وتحرير محاضر لـ119 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 523 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 168 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1190 أرجيلة.