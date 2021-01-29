الصحة توضح التغذية السليمة لكبار السن.. وطرق التعامل مع حوادث الكهرباء

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القواعد والإرشادات الخاصة بالتعامل مع حوادث الكهرباء، يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على تقديم روشتة علاجية يومية للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة.

وقامت الوزارة بتحديد التغذية الصحية لكبار السن وقالت يجب أن يحتوي نصف طبق الطعام على فواكه وخضروات وربع يحتوي على الحبوب الكاملة من الشعير والقمح والعدس والفاصوليا مع الخبز الاسمر والربع الاخر يحتوي على بروتين.

الابتعاد عن تناول الأطعمة على نسبة ملح عالية

وتابعت: لابد من الابتعاد عن تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة ملح عالية " الوجيات السريعة "لأنها تزيد من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأضافت لابد من استخدام القليل من الزيوت النباتية الصحية مثل زيت عباد الشمس وزيت الذرة وزيت الزيتون كبدائل صحية للمسن والزبدة.

واشارت الوزارة الى تناول مجموعة متنوعة من منتجات الألبان قليلة أو منزوعة الدسم، لافتة الى شرب مالايقل عن 8 أكواب من الماء يوميا.

الصحة تكشف عن كيفية التعامل مع حوادث الكهرباء

وفى شأن مختلف قالت الوزارة فى منشور توعوى لها اذا تعرضت للحادثة كهرباء يجب القيام ببعض الإسعافات الأولية وتأتى فى مقدمتها تبليغ الجهة المحلية المسؤلة عن الكهرباء فى المنطقة لإرسال أشخاص مدربين لموقع الحادث.

وتابعت الوزارة أنه لابد من عدم المحاولة أو القيام بالتعامل مع حالات التكهرب إلا أذا كنت مدربا على ذلك ولديك المعدات المناسبة.

وأكدت على ضرورة قطع التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي اذا كان بامكانك الوصول الية بامان، لافتة الى ضرورة البعد عن الجسم المتكهرب لمسافة لا تقل عن 8 أقدام.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي فى كافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول، واتخاذ الإجراءات الإحترازية الازمة للوقاية من فيروس كورونا .