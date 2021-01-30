غلق 3340 مركزا للدروس الخصوصية خلال شهرين لمواجهة كورونا

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن غلق 3340 مركزًا للدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية منذ أول شهر ديسمبرالماضي حتى أمس الجمعة.

وذكر مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، أن الحملات مستمرة على مراكز الدروس الخصوصية لمنع التجمعات، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا.

التصدى لظاهرة الدروس وغلق الأسواق العشوائية

وأشار «قاسم» إلى أن المحافظات تبذل جهدًا كبيرًا من خلال الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، وغلق الأسواق العشوائية، واستمرارغلق دور المناسبات، والتأكيد على الالتزام بمواعيد غلق المحال والمقاهي والورش في مواعيدها، فضلًا عن استمرار حظر الشيشة في المقاهي لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى استمرار لجان المتابعة يوميًا في كل المحافظات، للتأكد من ضبط مواعيد غلق المنشآت، ومدى التزامها، مشيرًا إلى تزايد نسبة الالتزام مع مرور الوقت.

تنفيذ مشروعات تطوير القرى

وذكر مساعد وزير التنمية المحلية، أن كل أجهزة الدولة تعمل حاليًا على المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، حيث سيتم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب وتوصيل الغاز الطبيعي والاتصالات ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وإنارتها بعد انتهاء توصيل المرافق، لعدم إتلافها مرة أخرى.

ويقوم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتفقد عدد من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في الأقصر، ومتابعة عدد من المشروعات في قرية البغدادي، وعلى رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة وتجميع حيازات الأراضي ومحطة طاقة شمسية، فضلًا عن زيارة وحدة التجفيف الشمسى للطماطم التي تديرها السيدات.

ويقوم وزير التنمية المحلية، عقب ذلك، بجولة في مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة، والذي أنشأته الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي لتبادل الدروس المستفادة وقصص النجاح في بناء القدرة على الصمود والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي.