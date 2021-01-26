«التنمية المحلية»: إمداد 1500 قرية بالغاز والصرف ورصف شوارعها خلال عام

بعد إعلان الدولة عن المشروع القومى لتطوير 175 مركزا إداريا بالمحافظات شامل 4029 قرية وتوابعها 30900 نجع وكفر على مدار 3 سنوات تبدأ من العام الجارى لإحداث تنمية شاملة وتطوير فى حياة 57% من سكان مصر حيث يتعدى نصيب كل مركز أكثر من 3 مليارات جنيه لإقامة البنية الأساسية وتطوير فى مختلف المجالات من تعليم وصحة وشباب ومرأة.

مساعد وزير التنمية المحلية: المرحلة الأولى لمشروع تطوير الريف المصري مستمرة لـ2022

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المرحلة الأولى من المشروع تبدأ بـ51 مركزا إداريا في 20 محافظة متضمنة 1500 قرية فى عام 2021-2022 حيث سيتم تغطية كل تلك المواقع بالخدمات من صرف صحى ومياه شرب وتوصيل غاز طبيعي، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التى تغطى احتياجات كل مركز بالقرى التابعة له بحيث يتم إحداث نقلة حضارية لتلك القرى وسكانها.

وأضاف لـ«الوطن»، أن كل الجهات المختصة تشارك فى إنجاز تلك المشروعات فى الأوقات المحددة، لافتا إلى أنه تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة لضمان استفادة كل السكان الريفيين في نطاق المركز.

وأوضح أن اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق المعايير ومنها نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان، ونسبة فقراء ريف المركز، وعدد القرى التي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز، وارتفاع معدلات الأمية والأسر التي تعولها سيدات.

وأشار إلى أنه تم وضع الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة في المحافظات بعد دراسة من كل الجوانب عن الاحتياجات والخدمات التى تتطلبها لخدمة المواطنين، وستكون آخر مرحلة رصف الشوارع الرئيسية بعد مد كل الخدمات المتاحة حتى لا يتم تكسير الشوارع مرة أخرى، علاوة على رصف الشوارع الداخلية للقرى ببلاط الإنترلوك لمراعاة الثروة الحيوانية الموجودة بتلك المناطق وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.