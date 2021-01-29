وزير التنمية المحلية: مشروعات تنموية وخدمية في سيناء بـ 6.7 مليار جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن تنمية سيناء تعد محوراً رئيسياً فى برنامج الحكومة، والوزارة تعطى هذا الملف الحيوى أهمية خاصة فى خطة عملها لمواصلة جهود التنمية هناك فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه سيناء بهدف تحسين البنية التحتية وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، على أن تكون فى مقدّمة أولويات عمل الوزارات المعنية بالحكومة.وقال «شعراوى»، فى بيان ، إن ما تحقق من إنجازات على أرض سيناء منذ تولى الرئيس السيسى الحكم شملت جميع القطاعات الحيوية والخدمية، مشيراً إلى أن تنمية وتعمير سيناء كان تحدياً وضعته الحكومة على عاتقها ولم تدّخر جهداً فى سبيل تحقيق هذا الهدف، حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية فى جميع المجالات.

«شعراوي»: خطة لتوفير فرص عمل لأهالي أرض الفيروز واستعادة الطابع التراثي لسانت كاترين..ونسعى لأن تكون جاذبة لتوطين ملايين المصريين

وأضاف أن حجم المشروعات التى نفّذتها الوزارة على أراضى سيناء كانت تهدف إلى تحقيق عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل دائمة لأهالى سيناء وتحقيق نقلة كبيرة فى الخدمات المقدّمة للمواطنين، وهذه المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخرى بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض سيناء بالتنمية والرخاء، لتكون جاذبة لتوطين ملايين المصريين وتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.وأوضح أن قيمة المشروعات التى يتم تنفيذها فى سيناء تبلغ 6٫7 مليار جنيه، كما تم تخصيص استثمارات بـ 1٫5 مليار جنيه من إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظات، لتنفيذ مشروعات رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ 17 تجمّعاً تنموياً جديداً و8 قرى جديدة للصيادين بقروض من الصناديق العربية للتنمية، لصالح مواطنى محافظتى سيناء، بتكلفة 3.536 مليار جنيه، منها 10 تجمعات تنموية فى شمال سيناء، وبلغت مساحة الأراضى المستصلحة 10 آلاف فدان، وتم إنشاء 585 وحدة سكنية، بجانب 7 تجمعات تنموية بجنوب سيناء، فيما بلغت مساحة الأراضى المستصلحة 2.955 ألف فدان و591 وحدة سكنية.وأكد أن الوزارة خصّصت 196 مليون جنيه لإنارة التجمّعات التنموية الجديدة بسيناء، وتم تنفيذ مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية شمال سيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه، حيث تم إنشاء محور تنمية بطول 90كم و4 وصلات عرضية بطول 61كم، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والصندوق السعودى للتنمية، مشيراً إلى أن صندوق التنمية المحلية وفر نحو 94 ألف فرصة عمل تخص المرأة المعيلة، منها نسبة 74% فى محافظة شمال سيناء بفائدة لا تتعدى 5%.وقال إنه تم صرف 118 مليون جنيه من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة، منها 16 مليون جنيه لشمال سيناء و102 مليون جنيه لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، لتنفيذ 740 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر، منها 264 مشروعاً بشمال سيناء و476 مشروعاً بجنوب سيناء وفّرت 7 آلاف فرصة عمل.وأوضح الوزير أنه تم صرف 61.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء، بواقع 5 قرى بكل محافظة، منها 27.3 مليون جنيه بشمال سيناء لتطوير قرى «أم القطف، أم شيحان، الريسان، الكونتلا، النثيلة»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 34 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء لتطوير قرى (رأس مسلة - الرندل - وادى مكتب - وادى سعال - وادى الطور).وشدّد اللواء محمود شعراوى على أن الوزارة خصّصت 60 مليون جنيه لبرنامج توفير الطاقة الكهربائية المستخدَمة فى إنارة الشوارع والطرق، حيث تم توريد وتركيب عدد (57.777) كشافاً موفراً للطاقة، منها عدد 24٫146 كشافاً بشمال سيناء و33٫631 كشافاً بجنوب سيناء. ونوه بأن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بسيناء وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وتم اعتماد 77 مليون جنيه لتنفيذ 2 خلية دفن بمدينتى شرم الشيخ والطور وجارى التنفيذ، وتوريد محطة وسيطة متحركة لشمال سيناء. وأوضح أنه تم صرف 9٫418 مليون جنيه لإصلاح المعدات بالمحافظتين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منها 72 معدة نظافة ومواجهة السيول والإنقاذ منها 8.059 مليون جنيه لإصلاح 38 معدة بالشمال، و1.359 مليون جنيه لإصلاح 34 معدة بالجنوب.