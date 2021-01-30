تأييد حبس مجدي عبدالغني سنة لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

أصدرت محكمة جنح الدقي، اليوم، حكما بقبول معارضة مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه؛ كما قررت المحكمة قبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه، كما قررت المحكمة حجز 6 قضايا أخرى للحكم في جلسة 25 فبراير المقبل.

السجن 6 سنوات

وفي شهر أكتوبر الماضي قضت محكمة جنح الدقي بحبس مجدي عبدالغني 6 سنوات، وغرامة مالية 300 ألف جنيه في 3 قضايا امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية من القضايا الثلاثة، لإيقاف التنفيذ.

سنتان لكل قضية

وصدر الحكم في القضية الأولى بالحبس سنتان وغرامة 100 آلف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، وحملت رقم 12273 سنة 2020، بينما عاقبته المحكمة في القضية الثانية بنفس الحكم السابق، والذي حمل رقم 12275 سنة 2020، وفي القضية الثالثة صدرت نفس العقوبة الحكم بالحبس سنتان وغرامة 100 آلف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه رقم 12280 سنة 2020.

مشاكل على الميراث

كان أنور السمرجي محامي عدد من أقارب مجدي عبدالغني من مستحقي الميراث من أسرة مجدي عبدالغني قد اتهمه واتهمه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، مشيرًا إلى أن الحكم تم إصداره منذ شهرين، وأنه لم يتم القبض عليه كما أشاع البعض.

وذكر عبدالغني أن الحكم صدر غيابيا وتم الطعن فيه وسيعاد الحكم فيه من جديد، وأن الهدف من إظهار هذا الموضوع في الوقت الحالي هو الضغط على المحكمة من أجل إصدار حكم ضده، مؤكدًا أنه لديه المستندات التي ستُثبت عدم إدانته في هذه القضية، وأن جده توفى عام 1964 وترك إرثا كبيرا، وأن أعمامه يحاولون الاستيلاء على نصيبه في الميراث.