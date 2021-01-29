ميراث «شعبولا».. وإصابة هيثم شاكر وحالتا وفاة.. الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني يوما حافلا بالمفاجآت والأحداث المؤلمة، شملت مرضا ووفيات وأزمة ميراث.

إصابة هيثم شاكر بفيروس كورونا

أعلن المطرب هيثم شاكر عبر حسابه على موقع التواصل «فيس بوك»، إصابته بفيروس كورونا، وكتب قائلا: «الحمد لله إيجابي كورونا.. دعواتكم».

وأكد شقيق المطرب لـ «الوطن»، إصابة هيثم بالفيروس مطالبا من الجمهور الدعاء له خلال هذا الابتلاء، حيث عاني هيثم مؤخرا من سرطان القولون والذي استدعى إجراء جراحية وإزالة جزء كبير منه.

فنانة لبنانية تطالب بحقها في ميراث الراحل شعبان عبدالرحيم

أثارت الفنانة اللبنانية منار حمزة، جدلا واسعا على السوشيال ميديا، بعد إعلانها المفاجئ بمطالبتها بحقها في ميراث المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، حيث هاجمت من خلال فيديو عبر انستجرام، عصام ابن شعبان عبدالرحيم لرفضه الاعتراف بأحقية تملكها فيلا كتبها لها الفنان الراحل بحسب قولها.

من جانبه رد عصام عبدالرحيم في تصريح لـ «الوطن»، «لو هناك ما يثبت صحة كلام هذه الفنانة سأنفذ وصية والدي فورا».

وفاة الفنان محمود عبدالغفار

كما أعلن الفنان أحمد صيام، عبر حسابه على موقع التواصل «فيس بوك»، وفاة الفنان محمود عبدالغفار.

وكتب «صيام»، قائلا «البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان القدير والأخ العزيز محمود عبدالغفار، أحد رموز مسرح الطليعة اللهم أرحمه واغفرله وادخله فسيح جناتك».

وقررت أسرة الفنان إقامة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة بمسجد الصباح بالهرم.

وفاة ابن الفنانة رجاء حسين

كما توفي ابن الفنانة رجاء حسين والفنان سيد عبدالرحمن في حادث سير، حيث صرح والده لـ «الوطن»، أن سيارة ميكروباص قامت بدهس ابنه أثناء عودته إلى المنزل ليفارق الحياة في الحال.