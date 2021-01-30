«عمال مصر»: لا سلام حقيقي في المنطقة العربية إلا بحل القضية الفلسطينية

أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن القضية الفلسطينية في قلب كل عربي، وهي المحور الأساسي في كل المناقشات والاجتماعات ذات الصلة بالملف العربي والدولي.

وأضاف أن أحدًا لن يصمت على ما يحدث من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أنه لن يكون هناك سلام حقيقي في المنطقة العربية إلا بحل مشكلة فلسطين.

وأعلن «المراغي»، استعداد اتحاد عمال مصر للمشاركة في الحملة الدولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال عبر تطبيق «زووم» مع الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين السيد عبد القادر عبد الله، ومي أبو عليا نائب الأمين العام، وحسين قرابصة مسؤول العلاقات الدولية، وبمشاركة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام المساعد للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب محمد وهب الله.

وأشار «المراغي» إلى عمق العلاقات بين عمال مصر وعمال فلسطين، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات وتطويرها، والاستماع إلى الجانب الفلسطيني بشأن الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة وتأثير الاحتلال عليها، من بطالة وفقر وتعنت ضد العمال الفلسطينيين من جانب سلطات الاحتلال.

وخلال مشاركته دعا محمد وهب الله، الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل العاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية، وعددهم 4400 أسير، وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية، وضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن هؤلاء الضحايا من جانب منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية لإنقاذ الأسرى من الاحتلال ومن فيروس كورونا.

ونصح «وهب الله»، كافة القوى العمالية والنقابية في فلسطين بالوحدة والعمل المشترك، ونبذ الخلافات لمواجهة التحديات الراهنة بكافة أشكالها.