مسؤولو «الإسكان» يتفقدون «عمارات السلام» بالعبور: الجودة أولوية

أجرى المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع عمارات السلام الجاري تنفيذها كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، يرافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسؤولو الجهاز.

وتفقد مسؤولو الإسكان، خلال جولتهم بالمشروع، أعمال تنفيذ العمارات والمشروعات الخدمية بالمنطقة، وأعمال المرافق، مؤكّدين سرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة وبالكفاءة والجودة المطلوبة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين من فيروس كورونا.

من جهته، أوضح المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تنفيذ 5072 وحدة سكنية وإدارية وتجارية (134 عمارة) بمشروع عمارات السلام، والذي يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة إجمالية 1.325 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت نحو 66%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالمشروع حسب تنسيق الموقع، حيث تمّ الانتهاء من تنفيذ رافع الصرف الصحي للعمارات وجارٍ استلام الموقع.

وأشار إلى أنَّه بالنسبة للمشروعات الخدمية بمنطقة عمارات مدينة السلام، جارٍ تنفيذ (حضانة – مركز طبي – مخبزين – مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلاً – مدرسة تعليم ثانوى سعة 33 فصلاً)، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة للسكان الذين سيتمّ نقلهم للمنطقة.