عودة القداسات لكنائس القاهرة والإسكندرية غدا بعد توقف شهر

تعاود كنائس القاهرة والإسكندرية، غدًا الأحد، إقامة القداسات وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد توقف دام لمدة شهر شمل احتفالات عيدي الميلاد والغطاس، بناءً على قرار من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اُتخذ نهاية الشهر الماضي، من أجل تفادي تداعيات ذروة الموجة الثانية من الوباء القاتل، والذي كان من بين ضحاياه عدد كبير من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فضلًا عن الخدام، إضافة إلى إصابة عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة بالفيروس.

شروط إقامة القداسات بالكنائس

وبحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تشمل قرارات البابا تواضروس الثاني التي سيتم العمل بها اعتبارًا من غد الأحد، إقامة القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد في كل دكة، ويمكن إقامة القداسات في أي يوم من أيام الأسبوع، كما يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية (ابتدائي، اعدادي،.. إلخ)، وتلقى عظة في القداس لا تزيد مدتها عن 15 دقيقة كبديل عن خدمة مدارس الأحد في هذه الفترة ويقوم به خدام المرحلة، حيث تقرر استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الانشطة والخدمات.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن أي كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية التي سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، أو تظهر فيها حالات إصابة، يُترك تقدير الموقف لكهنة كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها وتعلق الصلاة بها لمدة 15 يومًا.

طريقة الأفراح والجنازات داخل الكنيسة

وبالنسبة للأفراح والجنازات داخل الكنيسة في الفترة المقبلة، أشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أنه يُسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد في كل دكة، على أن يستمر تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت.

وبحسب تفويض البابا تواضروس الثاني، فإنه يمكن لمطارنة وأساقفة الكنيسة اتخاذ القرارات المناسبة كل في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة بحسب ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.

وأعلنت العديد من الإيبارشيات عن القرارات المنظمة لعودة القداسات داخلها بحسب الأوضاع الصحية في كل إيبارشية.