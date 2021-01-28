البابا يبحث تطبيق الشمول المالي وخطة الرعاية الاجتماعية في الكنيسة

نشاط مكثف للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شهده المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، خلال الساعات الماضية، وألقى المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الضوء عليه، بنشره لاستقبالات ولقاءات البابا تواضروس الثاني، التي تنوعت ما بين لقاءات بروتوكولية مع عدد من السفراء الأجانب في القاهرة، واستقبل عددا من المسؤولين المصريين من بينهم وفد من بنك مصر.

البابا يلتقي وفدا من بنك مصر

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، استقبل بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفدًا من بنك مصر، للتناقش حول بحث مشروع التحول الرقمي والشمول المالي، حيث ضم وفد البنك كل من: «محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وإيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والمناطق والمدفوعات الالكترونية ببنك مصر، وهبة عزيز نائب أول مدير عام إدارة التحالفات الإستراتيجية ببنك مصر».

وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أنه حضر اللقاء القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوي، وبربارة سليمان مدير مكتب البابا للعلاقات والمشروعات.

بروتوكول تعاون بين الكنيسة ونادي روتاري مصر

وكشف القس بولس حليم، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون تنموي في مجالات التعليم والصحة والبيئة، بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ونادي روتاري مصر، بحضور البابا تواضروس الثاني، مشيرا إلى أنه مثل الكنيسة في توقيع البروتوكول، أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وعنها الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمدير التنفيذى واللجنة التنفيذية التنموية للأسقفية، بينما مثل نادي الروتاري أسامة الأحمر محافظ الروتاري بمصر ومعه مديري التعليم واللجنة التنموية بالروتاري.

البابا يلتقي مع سكرتارية الرعاية الاجتماعية بالكنيسة

كذلك عقد البابا تواضروس الثاني، اجتماعًا، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع خدام سكرتارية البابا لخدمة الرعاية الاجتماعية، وقال المتحدث باسم الكنيسة، إن البابا بحث مع السكرتارية أثناء اللقاء أنشطة خدمة الرعاية وتنميتها في كل الإيبارشيات، كما ناقش خطة الخدمة وكيفية نشر برامجها بكل الوسائل لتحقيق الاستفادة للجميع.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، الدكتور يوحنا نسيم يوسف، أستاذ القبطيات في جامعات اللاهوت بالسويد وأستراليا.