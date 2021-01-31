في ذكراه.. قصة البابا كيرلس الرابع في الكنيسة القبطية: «أبو الإصلاح»

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، بحسب السنكسار الكنسي، ذكرى وفاة البابا كيرلس الرابع، الملقب بـ «أبو الإصلاح»، وهو البطريرك رقم 110 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث أن السنكسار هو كتاب يقرأ في صلوات الأقباط داخل الكنائس وهو مقسم حسب الأيام بالتقويم القبطي الذي يوافق اليوم 23 من شهر طوبة لعام 1737 قبطي، وفي مثل هذا اليوم بالتقويم القبطي توفي البابا كيرلس الرابع.

ولد في جرجا وترهبن في دير الأنبا أنطونيوس

والبابا كيرلس الرابع، ولد ببلدة الصوامعة الشرقية من أعمال جرجا من أبوين تقيين حوالي سنة 1816، وأسمياه داود باسم جد أبيه، واعتني والده بتربيته وتعليمه، وفي الثانية والعشرين من عمره قصد دير القديس أنطونيوس وألبسه القس أثناسيوس القلوصني، رئيس الدير وقتئذ ثوب الرهبنة، وبعد سنتين من ترهبه توفي رئيس الدير، فاجمع الرهبان علي اختيار هذا الآب رئيسا، فرسمه الأنبا بطرس الجاولي البابا المئة والتاسع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قسا وعينه رئيسا علي الدير، فاهتم بشئون الدير والرهبان ابلغ اهتمام.

كان حاد الذكاء وعلي قسط وافر من الإلمام بالمسائل الدينية، ولذلك لما نشب خلاف بين الأحباش في بعض الأمور العقائدية، استدعاه البطريرك الأنبا بطرس الجاولي، وكلفه بالذهاب إلى البلاد الحبشية لفض هذا النزاع، فقام بمهمته خير قيام.

رسم بطريركا بعد وفاة البابا بطرس الجاولي

ويذكر السنكسار، أن الأب داود عاد من الحبشة في يوم السبت 13 يوليه من سنة 1853. وكان قد توفي البابا بطرس الجاولي في 15 أبريل سنة 1852، وعند الشروع في اختيار خلف له، اختلفت أراء الأقباط، فالبعض اختار الآب داود، والبعض اختار غيره.

ثم استقر الرأي على رسامته مطرانا عاما سنة 1853، واستمر سنة وشهرين، آظهر خلالها من حسن التصرف، ما جعله أهلا لأن يقام بطريركا، فتمت رسامته في 1854 باسم البابا كيرلس الرابع.

وإنشأ هذا البطريرك المدرسة القبطية الكبرى بالبطريركية، وفتح مدرسة أخرى في حارة السقايين وشدد في تعليم اللغة القبطية فيهما، كما اشتري مطبعة كبيرة طبع فيها عدة كتب كنسية.

إليه يرجع الفضل في تقدم الأقباط، وقد هدم كنيسة البطريركية القديمة وشيد غيرها، ولكنه لم يتمكن من إتمامها لتغيبه في البلاد الحبشية للمرة الثانية. وتوفي في 23 طوبة سنة 1577 قبطيا الموافق لعام 1861 ميلاديا.