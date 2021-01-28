البابا تواضروس يرسل هدية تذكارية لمحافظ الإسكندرية

تسلم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، هدية تذكارية من «البابا تواضروس الثاني»، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عبارة عن كتاب يوثق أعمال ولقاءات البابا في السنة الثامنة لجلوسه على كرسي «القديس ماري مرقس».

لقاءات البابا بالمحافظ

ويتضمن الكتاب في بعض صفحاته، توثيقاً للقاءات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مع البابا تواضروس الثاني.

ووجه المحافظ خالص الشكر إلي بابا الإسكندرية على هذا الكتاب، الذي وصفه بالرائع، مشيداً بالدور الذي تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة.

وأضاف أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تربط كافة أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن «وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر».

وقام نادر مرقس، عضو المجلس الملي السكندري، بتسليم الهدية التذكارية إلى المحافظ، نيابة عن البابا تواضروس الثاني.

هدية تتلو هدية

تأتي هدية البابا إلى محافظ الإسكندرية، بعد أيام من إرسال اللواء محمد الشريف هدية تذكارية إلى البابا تواضروس الثاني، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مطلع الشهر الجاري.

وقال الشريف، في بيان رسمي، حينها، إنه «يدعو الله عز وجل، أن يعيد هذا العيد على قداسة البابا بموفور الصحة والسلام، وعلى الشعب المصري وأبنائه، خارج وداخل مصر، بالخير والأمن والسلام».

وكان من المعتاد أن يلتقي محافظ الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على هامش احتفالات عيد الغطاس، التي كان يقيم قداسها البابا في الإسكندرية كل عام، كتقليد بابوي يعود من خلاله البطريرك لترؤس قداس أحد الأعياد السيدية الكبرى في مقر كرسيه بالإسكندرية، بعيداً عن العاصمة، إلا أن ذلك لم يحدث نتيجة اقتصار القداس على الأساقفة والكهنة فقط، والغاء وقت التهنئة، نظراً للإجراءات الاحترازية المعمول بها للوقاية من فيروس كورونا.