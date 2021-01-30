شروط عودة إقامة القداسات بالكنائس: فرد في كل دكة والعظة 15 دقيقة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة إقامة القداسات في كنائس القاهرة والإسكندرية، اعتبارا من غد الأحد، بشروط أهمها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على صحة المصلين، وعدم المعاودة للغلق مرة أخرى، بعد فترة من التوقف دامت لمدة شهر خلال فترة ذروة الموجة الثانية من الوباء والتي شملت احتفالات الأقباط الأرثوذكس بعيدي «الميلاد والغطاس».

شروط عودة إقامة القداسات

وتشمل شروط عودة إقامة القداسات بحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي قررها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ويتم البدء في تطبيها اعتبارا من غد الأحد:

- إقامة القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد في كل دكة.

- يمكن إقامة القداسات في أي يوم من أيام الأسبوع.

- يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية «ابتدائي، إعدادي،.. إلخ»، وتلقي عظة في القداس لا تزيد مدتها عن 15 دقيقة كبديل عن خدمة مدارس الأحد في هذه الفترة ويقوم به خدام المرحلة.

- استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكل الأنشطة والخدمات.

- أي كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية التي سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة أو تظهر فيها حالات إصابة يترك تقدير الموقف لكهنة كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها وتعلق الصلاة بها لمدة 15 يوما.

- بالنسبة للأفراح والجنازات داخل الكنيسة في الفترة المقبلة، يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد في كل دكة.

- استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت.

- تفويض مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخاذ القرارات المناسبة كل في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة بحسب ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.

- استئناف الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الالكتروني

- قصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

وتأتي شروط الكنيسة لإقامة القداسات بعد أن شهدت الفترة الماضية، وفاة عدد كبير من كهنة الكنيسة بفيروس كورونا المستجد، كما أصاب الفيروس القاتل عدد آخر من المطارنة والأساقفة.