شروط وأحكام الإقامة بدور المغتربين والمغتربات التابعة لـ«التضامن»

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، دور إقامة للمغتربين والمغتربات، ضمن مهام قطاع الرعاية الاجتماعية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي منذ إنشائها لتحقيق الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتهاعلى تحقيق وظيفتها والقيام بدورها في رعاية أفرادها، وتوفير الرعاية للأطفال بما يحقق تنشئتهم تنشئة صحية وتعويضهم عن الحرمان.

يأتي ذلك إضافة إلى الاشراف على تخليص المجتمع من انحرافات بعض فئاته وطوائفه، رقابة المعرضين للانحراف، وتوفيرالرعاية و التأهيل لكافة فئات المعاقين.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة لدور المغتربين والمغتربات، شروط الالتحاق بها، والفئات المستحقةللالتحاق بها، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

تفاصيل دور المغتربين والمغتربات والفئات المستحقة للالتحاق بها

هي دار لإقامة المغتربين من الجنسين الوافدين من المحافظات الأخرى أو إحدى الدول العربية سواء من الطلبة الذين يدرسون فى غير محل إقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهموذلك وقاية للشباب من التعرض للمتاعب والإستغلال والإنحراف.

والفئات المستحقة للالتحاق بها، الشباب، والمرأة.

شروط الالتحاق بدور المغتربين والمغتربات

1. أن يكون محل الإقامة الدائم للمغترب خارج المدينة التي يدرس أو يعمل فيها ويتعذر عليه الإنتقال يومياً من محل إقامته إلى مقر دراسته أوعمله ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية التي تتبعها الدار الاستثناء من هذا الشرط إذا ثبت من البحث الاجتماعي المعتمد من مديرية الشؤون الإجتماعية المختصة عدم صلاحية أسرة المغترب لإقامته معها.

2. أن يكون المغترب حسن السير والسلوك، وأن يتعهد بعدم مخالفة التعليمات والنظم واللوائح الخاصة بالدار.

3. ألا يكون مصاباً بأحد الأمراض العقلية أو الأمراض المعدية.

4. أن يكون مركز المغترب متفقاً مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر والخاصة بالهجرة أو بإقامة الأجانب.

5. أن يوافق مجلس إدارة الجمعية التي تتبعها الدار على قبوله بها.

إجراءات الالتحاق بدور المغتربين والمغتربات بوزارة التضامن

1. يتقدم المغترب أو المغتربة بطلب إلتحاق بالدار على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض مستوفياً لكل البيانات الموضحةبه ويرفق معه صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الالتحاق موقعًا عليها منه، على أن يعتمد طلب الالتحاق من المدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب أو جهة العمل بالنسبة للعامل.

2. يقرّ طالب الإلتحاق باطلاعه على لائحة الدار ويتعهد بقبول جميع شروط وتعليمات الدار ويعتمد هذا الإقرار من ولىالأمر بالنسبة لفئة الطلبة.

3. يوقع الكشف الطبي على كل مغترب أو مغتربة قبل الالتحاق بالدار.

4. يتمّ سداد الرسوم والتأمين المقررين والذين يحددهما مجلس إدارة الجمعية التابع لها الدار.