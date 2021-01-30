سهرة حمراء تكشف غموض اختطاف موظف: هارب من 10 سنوات سجن

قادت جريمة خطف نفذها 7 أشخاص في المنيا إلى القبض على متهم هارب من عقوبة السجن 10 سنوات، حيث تبين عقب تحرير المجني عليه أنه متهم في جريمة حرق منشأة حكومية، وصادر ضده حكم بالسجن، ومن ثم صدر قرار بإحالته للنيابة العسكرية، بينما أُحيل المتهمون الخاطفون للنيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

فدية 2 مليون جنيه

بداية الواقعة كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة من تاجر مقيم بمحافظة المنيا، ذكر فيه أن شقيقه الذي يعمل موظفًا بوزارة التربية والتعليم تعرض للاختطاف، وأنه تلقى اتصالات هاتفية من الخاطفين طالبوه فيها بدفع فدية قدرها 2 مليون جنيه نظير إطلاق سراحه، ثم تدرجوا في مبلغ الفدية إلى 300 ألف جنيه.

المجني عليه هارب من السجن 10 سنوات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المجني عليه موظف بالتربية والتعليم، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة حرق منشأة حكومية.

خدعة السهرة الحمراء

وتمكن العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية، من خلال الفحص والتحري من التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة 7 متهمين، اثنان منهم من نفس بلدة المجني عليه، حيث اتفقا مع صديقة أحدهم على استدراجه لقضاء سهرة حمراء، ثم قام باقي المتهمين باختطافه بميكروباص واحتجازه في مخزن خاص بأحدهم في بولاق الدكرور، وتناوبوا الحراسة عليه.

وعقب علمهم بضبط المخططان الأساسيان، أطلقوا سراحه، وحاولوا الهرب، إلا أنهم ضُبطوا، وتم التحفظ على المجني عليه لعرضه على النيابة العسكرية في الحكم الصادر ضده، فيما أحيل المتهمون بالخطف إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.