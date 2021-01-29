فض سوق الجمعة بالبراجيل ورفع إشغالات الطرق بأحياء الجيزة

نفذت أحياء ومراكز ومدن الجيزة، بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات مكثفة على مدار اليوم، لرفع الإشغالات من الطريق العام، ولإعادة الانضباط بالشارع، ومواجهة البناء المخالف او التعديات علي الأراضي الزراعية.

فض سوق الجمعة بالبراجيل

وفضت أجهزة حي شمال الجيزة، برئاسة أشرف بكر، سوق الجمعة الإسبوعي بشارع الصفطاوي بالبراجيل، خلال الحملة المكبرة التي شنتها اليوم لإعادة الانضباط بالشارع، وللحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى حملات مسائية على المقاهي بقطاع المنيرة الشرقية، تم خلالها ضبط مقاهي لتدخين الشيشة، وتمت مصادرة محتويات المقهي وأخذ كافة الإجراءات القانونية.

ضبط ونش مخالف يعمل بدون تصريح بجزيرة الذهب

وتمكن حي جنوب الجيزة، برئاسه تيسير عبد الفتاح، بإزالة بناء دكاكين مخالفة بشارع المجزر الآلي بالمنيب، لحظة بداية البناء، إضافة إلى ضبط ونش مخالف بدون تصريح يحدث اشغال بشارع محمود سلامة جزيرة الدهب.

التحفظ على سيارات لإشغال الطريق العام

وتحفظ مركز أوسيم على 3 سيارات نقل تُحدث إشغالاً بالطريق العام بالبراجيل، وتقوم ببيع مواد بناء بالمخالفة للاشتراطات الواجب اتباعها وبدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

رفع الإشغالات بصفط اللبن

ودشن مركز ومدينة كرداسة، حملات أسفرت عن رفع عدد من الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية بطريق صفط كرداسة لإعادة الانضباط بالطريق.

مواجهة الإسراف في استخدام المياه بالعجوزة

وقام حي العجوزة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه مخالفين قاموا برش مياه بنهر الطريق بشوارع جامعة الدول العربية والسودان والفالوجا وغسيل سيارات بميدان موسى جلال وشارع جزيرة العرب، لمواجهة الإسراف في استخدام المياه وحفاظا على الرصيف والأسفلت من الإتلاف.

رصد تعدٍ بالبناء على مدفن بمنشأة القناطر

وتم رصد تعدٍ على مركز ومدينة منشاة القناطر على مساحة 15 متر ببناء مدفن بقرية الجلاتمة، وقد تمت الإزالة ومصادرة التشوينات، واتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى رصد وجود «تشوينات بلوك أبيض» استعدادا للبناء على أرض زراعية بناحيه المنصورية وتم مصادرة 2000 بلوك المشونيين واتخاذ اللازم.

كما تم ضبط مخالفات في حي الدقي، لمطاعم ومحال، حيث تم تحرير عدد 15 محضر عدم ارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي، وذلك في شارع التحرير والسودان ومحي الدين وسليمان جوهر.