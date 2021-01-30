فعال ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا.. ما هو لقاح «نوفافاكس» الجديد؟

لا يزال السباق مستمرا بين اللقاحات الجديدة في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد وسلالاته المحتورة، حتى انضم إلى القائمة المتنافسة اللقاح الجديد «نوفافاكس» الذي تصنعه شركة أمريكية، وأظهرت النتائج أنه فعال بنسبة 95.6% ضد السلالة الأصلية لفيروس كورونا المنتشرة في العالم، و86.6% ضد السلالة الجديدة التي اكشفت في بريطانيا خلال ديسمبر الماضي.

وبحسب شبكة سكاي نيوز العربية، فإن بريطانيا منحت الموافقة على استخدام لقاح «نوفافاكس» الأمريكي الصنع، وطلبت 60 مليون جرعة منه.

ما هو لقاح نوفافاكس الجديد؟

«نوفافاكس» هو اللقاح الرابع الذي تقره حكومة بوريس جونسون، البريطانية بعد لقاحات فايزر وأكسفورد وموديرنا، وفي حين بدأ توزيع اللقاحين الأول والثاني بالفعل.

لقاح «نوفافاكس» يعد أول لقاح أظهر فعالية جيدة لمكافحة السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا والمكتشفة في بريطانيا، وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية bbc، فإن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال إن هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا ستقوم بتقييم اللقاح.

فاعلية اللقاح الجديد

حصلت فاعلية اللقاح على نسبة عالية تصل إلى 89% في المجمل، وبحسب شبكة سكاي نيوز، فإن درجة فعاليته بلغت 95.6% ضد السلالة الأصلية لفيروس كورونا المنتشرة في العالم، و86.6% ضد السلالة الجديدة التي اكشفت في بريطانيا.

وأجريت الدراسات على أكثر من 15 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما، بالتعاون مع فريق عمل اللقاحات التابع للحكومة البريطانية.

فعالية اللقاح على السلالة الجديدة في جنوب إفريقيا

بحسب نتائج دراسة أجريت على 4400 شخص في جنوب إفريقيا، من بينهم مصابون بالإيدز، أثبت اللقاح الجديد فعالية بنسبة 49%، بحسب شبكة سكاي نيوز العربية.

آلية عمل لقاح نوفافاكس

يستخدم اللقاح الجديد فيروس معطل عن طريق بروتين معدل من الفيروس المسبب لوباء كورونا، مع مكون نباتي لتوليد مناعة أقوى لدى الجسم، وبالتالي يصبح مستعدا لمواجهة الفيروس.

أما عن عدد الجرعات التي يحتاجها كل شخص، سيتم إعطاء الأشخاص اللقاح على جرعتين، بفاصل 3 أسابيع، على غرار معظم اللقاحات المعروفة حاليا لمواجهة وباء كورونا.

سعره وكيفية تخزينه

يتميز اللقاح الجديد بكونه أرخص ثمنًا من لقاحي فايزر وموديرنا، لكنه أعلى سعرا من لقاح أكسفورد، حيث يبلغ ثمنه 16 دولارا، إلى جانب عدم حاجته إلى ثلاجات خاصة لحفظه بما يعنى إمكانية توزيعه بطريقة أسهل وأقل تكلفة.

أستاذ صحة ومناعة: النسبة فعالة ومقبولة مقارنة بمثيلاته من التطعيمات

وتعليقا على المعلومات السابقة بشأن اللقاح الجديد، بدأ الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والمناعة بجامعة الزقازيق، حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أنه من الجيد ظهور أي لقاح جديد على قائمة اللقاحات المواجهة لفيروس كورونا، وأي لقاح جديد يعد إضافة إلى البشرية ونافذة أخرى لزيادة قدرة الشركات المصنعة على زيادة أعداد اللقاحات لتغطية نحو 60% على الأقل من سكان العالم خلال 2021 حتى نساعد على سرعة الوصول لمناعة القطيع والمناعة المجتمعية مما يساهم بدرجة كبيرة في السيطرة على «كوفيد 19».

أما عن نسبة فعالية لقاح «نوفافاكس» أكد المر، أن هذه النسبة فعالة ومقبولة مقارنة بمثيلاته من التطعيمات الموجودة حاليا على الساحة العلمية، وعلى سبيل المثال فإن كلا من اللقاح الصيني سينوفارم ولقاح استرازينيكا تتراوح فعاليتهما ما بين 60 إلى 90%، لافتًا إلى أن فعالية أي لقاح يجب ألا تقل عن 50% وهي النسبة التي تشترطها المؤسسات الدولية لإجازة استخدام اللقاح بالطبع بعد التأكد من مأمونيته.

وعن فائدة التطعيمات، أوضح أستاذ الصحة العامة أن التطعيم يعمل على تعرف الجهاز المناعي للجسم على جينات ومكونات الفيروس ومن ثم مهاجمة المرض ومكافحته إذا دخل جسم الإنسان فيما بعد.

وحذر المر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى يتم تطعيم نسبة كبيرة من الشعب المصري باللقاح.