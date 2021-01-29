تجارب فنية ومتخصصة.. كيف تفحص هيئة الدواء اللقاح الروسي الجديد؟

اهتمام الحكومة المصرية بحياة المواطنين لم يقتصر فقط حرصها على شراء لقاحات كورونا وتوزيعها، بل تجري تجارب متخصصة للتأكد من فاعليته قبل تلقي المواطنين له، حيث أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الروسي «سبوتنيك»، ولقاح صيني آخر في انتظار الحصول على موافقة الطوارئ من هيئة الدواء المصرية.

وقال «مجاهد» في مداخلة مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، إن هناك شحنات يتوقع أن تأتي خلال الربع الأول من 2021، تكفي لتطعيم الأطقم الطبية، العاملة في مستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية، وبمجرد الانتهاء منهم سيتم البدء في تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

هيئة الدواء، هي الجهة المنوطة بفحص أي دواء أو لقاح قبل السماح باستخدامه في مصر، وفقا لحديث الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي لمركز للحق في الدواء مؤسس وحدة الأورام بمعهد للكبد، مشيرا إلى أن هيئة الدواء تعمل على التأكد من أن الدواء أو للقاح فعال بالصورة المطلوبة وأنه مر بكل المراحل العلمية المتعارف عليها عالميا وأنه ليس يسبب أضرار للمرضي.

وأكد «عز العرب» لـ«الوطن»، أن هيئة الدواء ستستقبل عينات اللقاح ويرفقه الدراسات العليمة والأبحاث والتجارب التي مر بها، مضيفا أن الهيئة ستعمل علي مطابقة المعلومات والبيانات الواردة مع اللقاح، وذلك بهدف تقييم التجارب الإكلينيكية، حتى وإن كان ذلك العقار معتمدا من الخارج.

عز العرب: تجري تجارب متخصصة للتأكد من الفاعلية والأضرار الجانبية

بجانب عملية المطابقة، تجري هيئة الدواء مجموعة من التجارب المتخصصة لتحليل مركبات العقار ومقارنتها ببيانات الملف، وآخرى لقياس الفاعلية ومدي تأثيره على الأعراض الجانبية للشخص المصاب، وتحليل لقياس مدي ثبات فاعلية اللقاح خلال عملية العلاج، وفقا لحديث عز العرب.

أوضح أنه يتم أيضا التأكد أن العقار مر بكل الخطوات اللازمة له والاطلاع على بيانات التجارب الإكلينيكية التي مر بها، مدى رد فعله في التعافي من الفيروس.