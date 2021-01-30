عاطل يقتل سائق للاستيلاء على «توك التوك» في الغربية: «وصلني في طريقك»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة أحد الأشخاص سائق مركبة توك توك، مقيم بدائرة المركز بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف باتكابه الواقعة وقرر باستدراج المجني عليه بزعم توصيله من مدينة كفر الزيات إلى إحدى القرى بدائرة المركز

وعقب ذلك تعدى عليه المتهم بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابته التي أودت بحياته ثم استولى على توك توك والهاتف المحمول وهرب.

وتمّ بإرشاده ضبط الهاتف المحمول وأضاف ببيعه التوك توك إلى عميل له سىيء النية (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بالإسكندرية).

وجرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أرشد عن التوك توك المستولى عليه.