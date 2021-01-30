صنايعي يخنق بائع متجول بـ«كوفية» في الإسكندرية: «قعدة دماغ قلبت خناقة»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة أحد الأشخاص (بائع متجول - مقيم بالقاهرة) داخل شقة كائنة بأحد العقارت بدائرة القسم، وعدم وجود متعلقاته الشخصية وسلامة جميع منافذ الشقة.

تمّ تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت تحرياته إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (فني تبريد وتكييف، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية).

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي - 4 هواتف محمولة - كمية من المشغولات الفضية).

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة، وذلك عقب تعرفه على المجني عليه لسابقة إصلاحه أحد الأجهزة الكهربائية بالشقة محل الواقعة مستأجرة للمجني عليه.

وبتاريخ الواقعة توجه للشقة محل البلاغ وتعاطى رفقة المجني عليه كمية من من المواد المخدرة وفي أثناء ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة خنقه خلالها المتهم بإستخدام قطعة من القماش «كوفية» فأودى بحياته واستولى من الشقة على (المبلغ المالي - 2 هاتف محمول – كمية من المشغولات الفضية) وأضاف بشراءه هاتفين من المبلغ المستولى عليه.