نجيب ساويرس: شكلنا مكملين مع كورونا حتى بعد التطعيم.. والتعايش هو الحل

أكد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، ضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن التطعيم باللقاح لا يعني انتهاء الجائحة.

وكتب «ساويرس»، خلال تدوينة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلًا، «أنا من أول يوم باقولكم موضوع كورونا ده مش هيخلص، ولازم ننظم حياتنا وشغلنا على هذا الأساس».

شكلنا مكملين مع الكورونا حتي بعد التطعيم

وتابع، «يعني كل الاحتياطات الصحية مع عدم قتل قوت وأكل عيش الناس.. شكلنا مكملين مع كورونا حتي بعد التطعيم، مش هنخلص.. ربنا يخلصنا».

وطالب نجيب ساويرس المواطنين أكثر من مرة خلال الشهور الماضية منذ تفشي فيروس كورونا أن يتعايشوا مع الفيروس، وذلك حرصًا على أرواح المواطنين والأوضاع الاقتصادية للبلاد، وقال عبر تدوينة له «قلت لازم نتعايش مع الكورونا ونكمل شغل مع الإحتياطات.. لأن الموضوع هيطول اتشمت ونزلوا عليه.. اهو أدينا متعايشين معاها غصب عنا وجبنا ضرف السياحة وكمان كل سائح لازم يعمل تيست 72 ساعة قبل ما يجي».

وذكر رجل الأعمال في تدوينة أخرى، «صباح الخير على الناس الحلوة.. وربنا يقلل من إجازاتنا ويزود من شغلنا علشان نطلع لقدام.. أدعوا لمراجعة كل الإجازات ما عدا الإجازات الدينية.. لكن ممكن يوم واحد إجازة لكل الثورات مع بعض مثلًا؟».

وصرح «ساويرس» في وقت سابق، أن التداعيات السلبية للأزمة على الاقتصاد المصري، وقال إن «معدل النمو في مصر كان قريبًا من 6% قبل الأزمة، لكنه نزل إلى 2%، والدول المعتمدة على البترول تعاني من مشكلات كثيرة، بسبب هبوط أسعار البترول، وبعض الدول مثل لبنان معدل النمو أصبح فيها بالسالب، يعني أن تأثير كورونا على مصر أقل من دول كثيرة».