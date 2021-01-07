نجيب ساويرس: «لم أفكر يوما أنني سأرى أمريكا كدولة من العالم الثالث»

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للكونجرس الأمريكي.

وكتب «ساويرس» عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «توتير» بالإنجليزية، قائلا: «لم أفكر يوما أنني سأرى أمريكا تبدو كدولة من دول العالم الثالث».

ووصف ساويرس الرئيس الأمريكي المنتهية ولايتة دونالد ترامب بـ«خاسر سيئ».

واقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، أمس الأربعاء، مبنى الكونجرس، بالتزامن مع الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، للمصادقة على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت شرطة «واشنطن»، إلى مقتل 4 أشخاص، من بينهم امرأة خلال الاحتجاجات، فيما اعتقل 52 شخصا.

ونوهت الشرطة الأمريكية في وقت لاحق، إلى أن المرأة المقتولة تدعى آشلي بابيت، وكانت من المحاربين القدامى، وخدمت 14 عاما في القوات الجوية الأمريكية.

وعلى الصعيد الدولي، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إدانته للمظاهرات، قائلا: إن الاحتجاجات لا تعكس الوجه الحقيقي للولايات المتحدة.