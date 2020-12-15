"ساويرس": التعصب الكروي فكرة متخلفة.. و"العدل": بحبك يا نجيب

قال المؤلف والسيناريست مدحت العدل، إنه سيترشح لرئاسة نادي الزمالك، نظرا لأن النادي دخل في "حيطة سد"، وهناك شقاق كبير بين مشجعي الزمالك، متابعا: "أنا راجل لا أنا محتاج أبقى رئيس نادي الزمالك، ولا أنا بدور على منصب، والمناصب التطوعية تسعى إليك ولا تسعى إليها، ومش لاقي سبب الناس تتخانق وتضرب بعض".

وأضاف "العدل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه إذا وجد شخصا آخر أنسب منه لرئاسة النادي سيؤيده، متابعا: "أنا كنت لاعب كورة جامد في نادي الزمالك، وكان زمان الطب والهندسة أهم من الكورة".

من جانبه، علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على ترشح "العدل" لرئاسة نادي الزمالك، قائلا: إن ذلك سيكون مفيد للأهلي، وعائلة "العدل" مبدعة، ويعتز بمعرفتها، ولهم دور كبير في دعم السينما في وقت صعب، كان لم يكن مُجديا ماليا، وأنه يفضل أن يترأس النادي شخص مثقف مثل مدحت العدل للتعامل معه.

وأكد أن التعصب فكر متخلف أيا كان، ولم يكن يقصد في إحدى تغريداته "مدحت"، متابعا: "لا يمكن أقول عليه كده، وأنا أول واحد بقدر العيلة دي، لكن شايف إن التعصب في حد ذاته وبصفة عامة مسألة تخلف، زي اللي يقولك دي لابسة قصير أنت مال أهلك هي لابسة إيه؟ ما تخليك في حالك، وكل واحد عشان يبرر الفعل السيئ يدور على مبرر".

ورد عليه "العدل" قائلا: "بشكرك على الكلام العظيم، واحنا كلنا بنحترمك لأنك بتعمل تظاهرة ثقافية اسمها مهرجان الجونة، العالم كله بيشوفها في عز كورونا، وبحب المهندس نجيب، وفعلا دمه خفيف وبحبه جدا، وزي ما الباشمهندس سميح زملكاوي، احنا بردو عندنا الدكتور محمد العدل أهلاوي".

وتابع: "أنا كنت أقصد إن فيه حالة عند جمهور الزمالك من الاحتقان سببها احساسهم بأن المجلس ده مش بتاعهم المنتخب، ونزول صورة ميدو مع الخطيب مش ذكي، وده اللي قولته لكن ما انتقدتش الصورة، لأن الخطيب صديقي، كما إني عضو في النادي الأهلي".