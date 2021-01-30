محافظ المنوفية يطلق مبادرة لحماية المستهلك من الغلاء لمدة شهر

أطلق محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم السبت، مبادرة حماية المستهلك من الغلاء، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

تم إطلاق المبادرة، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، بحضور كل من نائب المحافظ، محمد موسى، والسكرتير العام للمحافظة، اللواء علاء رشاد، ووكيل وزارة التموين والتجارة في المنوفية، عاطف الجمال.

وخلال تفقده اصطفاف عدد 18 سيارة متنقلة أمام مقر الديوان العام للمحافظة بشبين الكوم، أكد المحافظ أن المبادرة، التي تستمر لمدة شهر كامل، ستجوب مراكز ومدن وقرى المنوفية، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة 25%، عن أسعار السوق، تخفيفاً علي المواطنين.

وقام المحافظ بتفحص بعض الأصناف للتأكد من جودتها وتاريخ صلاحيتها، والالتزام بالأسعار المحددة، كما وجه مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لإعداد تقرير عن المبادرة، متضمناً عدد السلع الغذائية، ونسب الإقبال عليها، لتحديد السلع الأكثر طلباً واحتياجا من قبل المواطنين، لتوفيرها بكميات أكبر من خلال المنافذ المتنقلة، لتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات محافظ المنوفية، لتوفير المواد الغذائية الأساسية، مثل السكر والزيت والمسلي والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى اللحوم والأسماك المجمدة، للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه يتم بيع كيلو الأرز بسعر 6 جنيهات، وكيس السكر وزن 800 جرام بسعر 7.5 جنيه، وعبوة الزيت وزن 900 جرام بسعر 14 جنيهاً، وكيلو السمن بـ45 جنيهاً، وفراخ كاملة 1200 جرام بسعر 25 جنيهاً، وكيلو برجر بسعر 35 جنيهاً، وسمك فيليه وزن 900 جرام بسعر 55 جنيهاً، وكيلو العسل بسعر 35 جنيهاً.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود محافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والتي تهدف إلي توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، تخفيفاً عن كاهل المواطنين، في ظل الظروف الراهنة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.