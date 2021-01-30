محافظ أسيوط: انتظام حركة القطارات بعد حادث خروج عربة من الشريط الحديدي

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام سير حركة القطارات بالمحافظة، عقب السيطرة على حادث خروج عربة قطار رقم 718 من على شريط السكة الحديد، بعد محطة صدفا بحوالي 50 مترا، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد وروود بلاغا من حسين كشك، رئيس مركز ومدينة صدفا، بخروج عربة قطار من على شريط السكة الحديد للقطار رقم 718 ركاب «أسيوط – سوهاج»، بعد محطة صدفا بحوالي 50 مترا، وأخطرت الجهات المعنية.

وعلى الفور، أصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرئيس المركز والجهات المعنية لمتابعة الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد.

وبالفعل انتقل حسين كشك، رئيس مركز ومدينة صدفا، والمهندس شعبان، رئيس المنطقة الوسطى لسكك حديد مصر، إلى مكان الحادث، وفصلت العربة من القطار وسير، وتم الاستعانة بمعدات هيئة السكة الحديد، ورفعت العربة من المزلقان بواسطة أحد الأوناش، وعادت حركة القطارات في الاتجاهين لطبيعتها.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة للحادث، مشيدا بالمتابعة المستمرة والتنسيق الذي تم بين مركز إدارة الازمات بالمحافظة والمنطقة الوسطى لسكك حديد مصر، ومركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، وغرفة عمليات مجلس الوزراء.