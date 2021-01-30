توقف حركة القطارات في أسيوط بعد خروج عربة عن شريط السكة الحديد

تسبب خروج عربة قطار عن شريط السكة الحديد بمحافظة أسيوط، في توقف حركة القطارات المتجهة إلى الشمال والجنوب، دون خسائر تذكر.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد وصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة، بخروج عربة من على شريط السكة الحديد، للقطار رقم 718 بعد محطة صدفا بحوالي 50 مترا، ما أدى إلى توقف حركة القطارات المتجهة إلى الشمال والجنوب، ولا توجد أي خسائر.

وجرى إخطار الجهات المعنية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.