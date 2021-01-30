فض سرادقات أفراح وتغريم 14 مواطنا ومصادرة 20 شيشة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، تمكنت حملة برئاسة مركز ومدينة فاقوس، ومسؤولي قسم الإشغالات، من فض سرادق فرح بأحد شوارع المدينة، فضلا عن غلق وتشميع قاعة أفراح لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.

وتابعت رئاسة حي ثان الزقازيق، ومدير إدارة الأزمات، ومسؤولي رخص المحلات، برئاسه الحي، بالمرور الميداني بنطاق الحي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفر المرور عن إيقاف نشاط كافتريا تُدار بدون ترخيص، داخل إحدى النقابات المهنية بمنطقة المساكن التعاونية، فضلا عن استخدام أعلى عقار النقابة لإقامة أفراح، بالمخالفة للقانون، فأغلق المكان، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وغرمت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، 14مواطنا بقاعة تصوير خارجية، بطريق «ميت غمر/ الزقازيق»، لعدم التزامهم بارتداء الكمامة.

وشمعت رئاسة المركز مقهى، وصادرت 20 شيشة بقرية الحصة، التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى جانب آخر، أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية نفذت بالاشتراك مع إدارة ديرب نجم البيطرية، قافلة بيطرية بقرية طحا المرج، التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وقدمت من خلالها الخدمات البيطرية كافة بالمجان، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة فحصت وعالجت 175 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة، وأجرت المسح التناسلي الشامل لـ45 رأس ماشية، وفحصت 56 رأس ماشية بجهاز السونار.

كما تم تجريع 430 رأس ماشية وأغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 615 رأس ماشية بمضادات الطفيليات، لمكافحة الطفيليات الخارجية، للوقاية من الأمراض، وفحص وعلاج 380 طائرا.

وأضاف مدير المديرية، أن القافلة شملت عقد عددا من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، بشأن التحسين الوراثي ومشروع البتلو والتأمين، وتطوير مراكز تجميع الألبان.