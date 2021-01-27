محافظ الشرقية يُصدر قراراً بتكليف رئيس جديد لمدينة القنايات

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، القرار رقم 449 لسنة 2021، بتكليف إيهاب محمد محمد حسين، من العاملين برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالدرجة الأولى التخصصية القانون، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة القنايات.

كما قرر المحافظ إنهاء تكليف محمد الهواري إبراهيم العزوني، من العاملين برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالدرجة الأولى تخصصية بالمجموعة النوعية بوظائف التنمية الإدارية، من القيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة القنايات، ونقله للعمل بديوان عام المحافظة، على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ولإعادة تنظيم العمل، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وترأس الدكتور ممدوح غراب، في وقت سابق، لجان لاختبار تجديد شغل عدد من الوظائف، منها مدير عام الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون اللجان والمجالس والمؤتمرات بالديوان العام، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية بمديرية الزراعة.

وأكد المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة، ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال، وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

كما يتضمن الاختبار تقديم كل متقدم عرض للإنجازات التي حققها، والمؤهلات الحاصل عليها، ومدى إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء، والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

ضمت لجنة الاختبارات كل من المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد إمام، مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الشرقية.