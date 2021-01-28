علاج 4 ملايين مواطن في مستشفيات الشرقية خلال 2020

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية الخدمة العلاجية لأكثر من 4 مليون مواطن بمستشفياتها بالمحافظة خلال عام 2020.

وأصدرت المديرية بيانا قالت فيه: في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات أ.د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ودعم أ.د. ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي ظل أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية.

قامت مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية وعددهم 25 مستشفي، بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لأكثر من 4 مليون مواطن، تردد عليها بشكل منتظم وفعال، خلال عام 2020، وذلك بأقسام الإستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلي الصناعي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء الأشعات والمناظير والعمليات الجراحية لهم.

وأضاف البيان: تم توقيع الكشف الطبي على عدد ٢٠٢٩٦٦٣ مريض بالعيادات الخارجية، وتقديم الخدمات الطبية علي ٩٦٨١٦٣ مريض بأقسام الإستقبال والطوارئ، والخدمات الطبية لعدد ٧١٥٣٨٠ مريض بالأقسام الداخلية، وإجراء ٤٧٤٧٠٧ أشعات ومناظير، وإجراء ٤٣٦٣٩٢ جلسة غسيل كلوي لمرضي الكلي بوحدات الكلي الصناعي، وعدد ٢٢٠٥٠٣ جلسة للمرضي بأقسام العلاج الطبيعي، وإجراء ١٠٣٠٢٤ عملية جراحية للمرضي مابين ذات مهارة، وعمليات كبري ومتوسطة وصغري، وتقديم الخدمات الطبية لعدد ١١٠٨٧ مريض بوحدات العنايات المركزة، والخدمة الطبية لـ ٩٨٨٧ طفل مبتسر بأقسام الحضانات بالمستشفيات.

وأكد "مسعود" استمرار العمل علي مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، والمصابين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع القيادات بالإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين في هذا العمل بالمستشفيات، نظراً للجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.