خصم شهر لموظف بمستشفى الفشن المركزي ببني سويف: «جاب حلاق في الشغل»

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، خصم شهر من راتب أحد الموظفين بمستشفى الفشن المركزي، الذي أوقف عن العمل سابقا؛ لمصلحة سير التحقيقات التي أجرتها معه الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، على خلفية تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، الذي تضمن الإشارة إلى إقدامه بأعمال تتنافى مع مقتضيات الواجب الوظيفي.

كما تضمن القرار توجيه وكيل وزارة الصحة، بتكليف الموظف المذكور للعمل بمكان آخر خارج مستشفى الفشن المركزي، بما يتناسب مع مؤهله.

وكانت الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، قد فتحت تحقيقا مع موظف بمستشفى الفشن المركزي، على خلفية إحالته من قبل محافظ بني سويف، بسبب اتهامه بارتكاب مخالفات إدارية، بينها استقدام حلاق له داخل المستشفى، وإجراء الحلاقة.

وأكد المحافظ، أنه لن يتوانى في تطبيق القانون، في مواجهة أي نوع من القصور الوظيفي، أو عدم الالتزام بمدونة السلوك والانضباط المهني، مشددا على أن ذلك يعد وجها من أوجه الفساد الإداري، الذي لن يسمح به مطلقا، حفاظا على مصالح المواطنين، وحصولهم على خدماتهم بالشكل اللائق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الشأن.

وأشار «غنيم» إلى أن الدولة عازمة وبقوة على مواجهة الفساد، الذي يمثل معوق أساسي لجهود الدولة التنموية، ويهدم كل جهد مخلص في سبيل النهوض بالوطن، في مختلف المجالات، منوها إلى أن ذلك ما أدركته القيادة السياسية جيدا، وسعت لمحاربته بالطرق كافة، والسبل للقضاء عليه داخل المؤسسات والقطاعات.