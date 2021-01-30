«الرعاية الصحية»: بدء تطعيم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل ببورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن توفير لقاح كورونا لبدء تلقيح الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمستشفيات العزل التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، لمناقشة آخر المستجدات للأعمال التنظيمية والإدارية والمالية والفنية للهيئة، وعرض المجهودات التي تبذلها الهيئة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير الدولية.

وخلال الاجتماع، تقدم الدكتور أحمد السبكي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، بالشكر إلى الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة لتوفير عدد من الأمصال لتلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ولفت الدكتور السبكي إلى أن مصر من ضمن الدول التي حققت نجاحًا كبيرًا في توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.

استحداث وظيفة خبير الحوكمة الإكلينيكية بكل مستشفى

يستعرض الاجتماع، اليوم، آخر المستجدات بشأن التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة السابق يوم 31 ديسمبر 2020، والذي شمل استحداث وظيفة خبير الحوكمة الإكلينيكية بكل مستشفى من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى السعي نحو العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات والتي تسهم في توفير الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى جانب تبني الهيئة العامة للرعاية الصحية مفهوم تعزيز الصحة العامة للمواطن تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في توعية المواطنين وتثقيفهم صحيًا للوقاية من الإصابة بالأمراض بما ينعكس إيجابًا على النهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

كما يناقش الاجتماع اليوم، الخطة التنفيذية الخاصة بتشغيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ومقترح إنشاء فرع تابع للهيئة بالأقصر تحت مسمى «الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع الأقصر»، إلى جانب عرض تقرير الأداء المالي والقوائم المالية عن النصف الأول من السنة المالية 2021 /2020، وكذلك عرض تقرير الأداء النصف سنوي عن الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمتها المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.