«الرعاية الصحية»: هدفنا رضا المواطن عن «التأمين الصحي»

قالت رضوى إمام، المشرفة العامة على الإعلام والتوعية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، حريصة على رقابة مستوى الخدمة المقدم للمواطنين، خاصة أنها منظومة وليدة، وتم تفعيل أكثر من مستوى للرقابة على الخدمة، أولها من رئاسة الهيئة ويكون على مستوى الجمهورية وهناك لجان تراقب جودة الخدمة على جميع المستويات، وشكاوى المواطنين.

الرقابة على مستوى المحافظات

وأضافت «إمام» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أن هناك فروع للهيئة موجودة في المحافظات، يوجد داخلها وحدات رقابية للمراقبة على الخدمة بشكل مستمر، والمستوى الثالث والأخير من الرقابة هو المواطن نفسه، لأن رضاه هو الهدف الحقيقي بالنسبة لنا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

متابعة آراء المواطنين

وتابعت المشرفة العامة على الإعلام والتوعية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أنهم يتابعون آراء المواطنين من خلال استطلاع الرأي، وخط ساخن مخصص لاستقبال كل المشاكل والاستفسارات بالمنظومة.

وأوضحت، أن هناك شكاوى حول طريقة الحصول على الخدمة، وفي بعض الأوقات شكاوى تخص عدم رضا المواطنين عن الخدمة أو الأطباء، أو الإجراءات الورقية، والمسؤولين في الهيئة يحاولون حل المشكلة مع المواطن، خلال 48 ساعة، لافتة إلى أنهم يجرون استطلاعات للرأي مع المواطنين ورد فعل المواطنين يكون إيجابيا جدًا، ويشعرون أنهم مسموعين ومحل اهتمام، وهذا يسهم في تحسين مستوى الخدمة، ويعتبر جرس إنذار لتعديل آليات تقديم الخدمة.

تطبيق التجربة بين بورسعيد والأقصر

وشددت على أن تطبيق هذه التجربة في بورسعيد ساهم في تيسير تطبيق المنظومة في محافظة الأقصر، موضحة أنهم في الأقصر هناك 59 وحدة ومركز، حيث تغطي الوحدة ما بين 20 إلى 25 ألف مواطن، بينما يغطي المركز من 40 ألف إلى 50 ألف مواطن، وتم توزيعهم بشكل عادل، ليستطيع أي مواطن في الصعيد أن يحصل على الخدمة.